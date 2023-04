Una notte ai Diamanti

Nella giornata di oggi, la mostra ‘Rinascimento a Ferrara. Ercole de’ Roberti e Lorenzo Costa’ a palazzo dei Diamanti è eccezionalmente visitabile anche di sera, fino alle 23.30 (con apertura al pubblico dalle 10 e con possibilità di accesso fino alle 22.30). Altre aperture straordinarie già in programma sono previste il 12, 13, 17 e 19 maggio e il 2 giugno, in occasione della festa della Repubblica. Sempre oggi alle 21 e lunedì primo maggio alle 12 è possibile partecipare alla visita guidata ‘Raccontare l’arte’. Una guida esperta porterà alla scoperta dei fasti rinascimentali attraverso le opere di due grandi pittori ferraresi quali Ercole de’ Roberti e Lorenzo Costa, protagonisti del Rinascimento italiano, in dialogo con i lavori di altri grandi maestri come Andrea Mantegna, Perugino, Cosmè Tura, Niccolò dell’Arca e tanti altri. Il percorso si snoderà attraverso cento opere provenienti dai più importanti musei del mondo e farà rivivere le emozioni di quell’illustre passato.

Le visite guidate vengono organizzate anche ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 12. Altre saranno realizzate in occasione delle prossime aperture serali straordinarie del 17 e 19 maggio, e del 2 giugno (sempre alle 21). Il ritrovo è nel giardino di palazzo dei Diamanti 15 minuti prima dell’orario della visita. In occasione del primo maggio, festa dei lavoratori, anche altre mostre e musei saranno aperti: il castello Estense, che ospita il ‘IX Premio Fondazione Vaf’ dedicato ai giovani talenti italiani dell’arte contemporanea e, nei camerini del principe, la mostra ‘Carlo Guarienti. La realtà del sogno’, il museo Schifanoia, il museo della Cattedrale, il lapidario civico e la casa di Ludovico Ariosto saranno eccezionalmente visitabili tutti i giorni nei consueti orari, senza giornata di chiusura, fino a lunedì primo maggio compreso.