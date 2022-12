Una notte alla scoperta dei segreti del teatro

Una bellissima storia di Natale è accaduta al teatro Comunale nella notte di giovedì 22 dicembre. Una classe di quinta elementare del quartiere Barco ha vissuto l’emozione di scoprire il teatro e dormire sul palcoscenico, non prima di aver visitato in notturna il magnifico luogo e di aver ascoltato racconti e fiabe, pensati appositamente per loro. Aneddoti legati alla vita del teatro, gli spazi nascosti, le compagnie teatrali che lo hanno frequentato, chi è salito su quello stesso palco dove hanno trascorso una notte incredibile. Una prima volta segnata dal successo quella di ‘Una notte a teatro’, che ha visto coinvolta la V B della scuola primaria ‘Villaggio Ina’ di Ferrara. I bambini della classe, dopo aver mangiato tutti insieme, indossati i pigiami e muniti di torcia, hanno visitato gli spazi del Comunale, in notturna, animati da racconti e storie.

Infine, sono tornati in palcoscenico, dove hanno dormito con materassino e sacco a pelo, intrattenuti prima da chi lavora in teatro con delle storie della buonanotte. A questo progetto,fortemente voluto dallo staff del teatro Comunale, hanno subito aderito anche gli assessori alla Cultura Marco Gulinelli e all’Istruzione Dorota Kusiak, che hanno preso parte al racconto collettivo in notturna al teatro Abbado. All’iniziativa ha voluto aderire anche Bruno Tognolini, che oltre a essere straordinario autore di storie per bambini e ragazzi è stato tra gli autori del programma Rai per bambini L’albero azzurro e ideatore e coautore del programma Melevisione. Impossibilitato a raggiungere i bambini a Ferrara, Tognolini ha infatti inviato tramite video delle filastrocche da lui inventate appositamente per questo progetto ferrarese. La volontà è quella di avvicinare i più piccoli all’emozione del teatro e di vivere tutti insieme, dopo anni di distanza sociale, un’esperienza indimenticabile, per scoprire quello che si cela dietro il sipario e non solo.