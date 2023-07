Una notte di passione Pioggia e vento forte Alberi su strade e auto Decine di interventi

di Federico Malavasi

Mezzora di nubifragio con pioggia a secchiate e violente raffiche di vento. Risultato, una strage di alberi. Il fortunale della notte tra ieri e lunedì ha interessato tutto il territorio del capoluogo, colpendo con particolare durezza nelle frazioni a nord-est, da Malborghetto a Pontelagoscuro fino a Francolino. Le principali problematiche, come anticipato, sono legate alla caduta di rami e alberi su case, strade e auto. Alle 10 di ieri mattina, i vigili del fuoco avevano già completato una cinquantina di interventi e ne avevano ancora in coda una quindicina. Un dato inevitabilmente destinato ad aumentare, dal momento che la conta dei danni è proseguita per tutta la mattina.

Le situazioni più critiche si sono registrate tra Francolino e Boara, in particolare in via dei Calzolai (rimasta chiusa al traffico per qualche ora), dove un grosso albero è caduto su una casa, in via dello Storione e in via Viazza, dove tronchi e rami hanno danneggiato alcune auto in sosta. Ma questi sono solo alcuni dei danni causati dal fortunale scoppiato intorno alle 2.30. Piante e rami sono crollati a macchia di leopardo su tutto il territorio, sia su strade e zone pubbliche sia in aree private. Un primo punto della situazione è arrivato a metà mattina dal profilo Facebook del sindaco Alan Fabbri. "Le aree maggiormente colpite sono state quelle di Francolino, Malborghetto, via Padova, Pontelagoscuro, Boara, Pescara, Sabbioni, Fossadalbero – scrive il primo cittadino –. Il vento forte ha sradicato molti alberi, specialmente in giardini privati, e si segnalano lesioni su alcuni tetti e interruzioni di linee elettriche. Al momento abbiamo il personale di Ferrara Tua al lavoro, due mezzi ‘ragno’ per le situazioni più critiche e altre due squadre per la rimozione di rami e ramaglie. L’intero lavoro è coordinato insieme ai vigili del fuoco per stabilire le priorità di intervento". Tra gli interventi conclusi o in via di conclusione, solo per citare i più significativi, ci sono la caduta di rami in via Canapa e nel sottomura di fronte alla medesima via, un pioppo e due aceri caduti in via Nenni, un albero crollato nel parcheggio delle Poste di via Bentivoglio, un pioppo a bloccare la strada in via Acquedotto, una robinia caduta in strada vicino al cimitero di Francolino, platani e rami caduti in via Santa Margherita, una pianta crollata con danni all’asfalto in via delle Statue, rami caduti al parco Massari, al giardino vicino alle Poste centrali, in Rampari di San Rocco, nel sopramura di via Baluardi e al gattile comunale.

Problematiche analoghe si sono verificate anche lungo la Superstrada, dove durante la notte hanno lavorato gli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco e i tecnici dell’Anas. Il tratto verso Cona è rimasto ostruito da grossi rami, mentre le raffiche di vento hanno abbatuto alcuni segnali stradali. La carreggiata è stata liberata entro le 8.30. Dalle 18 di lunedì, quando il primo temporale ha interessato il territorio, è al lavoro anche Ferrara Tua con i suoi operatori. Sono quasi una cinquantina gli interventi realizzati e in corso di realizzazione. "Nella prima fase – spiega l’amministratore unico Luca Cimarelli – ci siamo concentrati sul recupero di tronchi e rami caduti quindi sul ripristino della viabilità". Ventidue gli operatori in campo, con due squadre dotate di un mezzo per la rimozione del materiale più pesante e ingombrante e altre due, con mezzi più ‘leggeri’, per la raccolta di rami e ramaglie.