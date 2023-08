Una notte di rock per la Romagna Quattro band in scena a Belriguardo

Voghiera scende in campo per la Romagna. Nell’ambito della rassegna ‘Estate a Belriguardo’ organizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Voghiera con la società filarmonica di Voghenza e il museo civico di Belriguardo, stasera, con inizio alle 20, si terrà il ‘concertone’ di beneficenza ‘Rock x la Romagna’ con ingresso a offerta libera. L’incasso sarà devoluto a favore delle zone colpite dalla recente alluvione. Nella suggestiva cornice della delizia estense di Belriguardo, si alterneranno sul palco, quattro gruppi rock della provincia: i Kaleido, i Nebula, gli Alone After Midnight e i Dufflers. Sarà presente, all’interno dell’area, il punto di ristoro ‘Da Giuly e Tony’. I Kaleido si formano nell’estate 2023, composti da Stefano Ramilli (chitarra), Denis Mazzini (voce, tastiera), Giulia Pareschi (basso) e Alessandro Occari (batteria). Sono un progetto nato con lo scopo di costruire uno spettacolo per far divertire e ballare il pubblico, accompagnandolo in un viaggio in musica, spaziando fra brani italiani e stranieri, di genere variegato, a volte rivisti e riarrangiati.

I Nebula nascono nel giugno 2018 e sono una band di FerraraBologna composta da Valentina Farinelli (voce), Michael Ambrosini (chitarra e voce), Mirco Barioni (chitarra e voce), Davide Fabbri (basso e voce), Daniel Mafodda (tastiere) e Sergio Ferraresi (batteria). Producono, principalmente, inediti in italiano caratterizzati da sonorità alternative rock, ma propongono anche cover di canzoni famose, riadattate al proprio genere. Il 15 marzo 2019 esce il primo singolo, dal titolo ‘Orizzonte’ e il 29 marzo dello stesso anno, viene rilasciato l’album d’esordio ‘Buio Accecante’. I Dufflers si formano nel 2018 a Ferrara. I musicisti che compongono la band provengono da progetti musicali di diverso genere ed in particolare da blues e hard rock. Questa miscela genera il sound caratteristico della band che interpreta, personalizzandoli, brani del rock internazionale dagli anni ‘70 ad oggi. Fin dai primi passi del progetto Dufflers labBand ha espresso al meglio le proprie potenzialità in versione Live.

Gli Alone After Midnight si formano nei primi anni ‘80. Le loro canzoni sono influenzate dalle sonorità dei Cure, dei Police, dei Duran Duran, solo per citare alcuni gruppi. Come per tantissimi altri gruppi giovani, la vita li separa. Poi, una sera, in un pub, dopo quasi 35 anni, decidono di riprendere in mano i propri strumenti e di tornare in sala prove con le proprie canzoni. Si ritrovano, ma quello che poteva sembrare inizialmente un gesto goliardico si trasforma ben presto in un appuntamento fisso.