Una nuova biblioteca a Casumaro: "La casa delle idee e del confronto"

"Questo luogo sarà la casa dei libri, delle idee e della partecipazione. Continueremo a scrivere questa bella storia insieme". Così Valeria Paganelli, presidente dell’associazione ‘Biblioteca Ileana Ardizzoni’ di Casumaro, ha aperto l’evento che ha inaugurato la nuova sede al primo piano dell’edificio, interamente ristrutturato, di piazza Donatori di Sangue. C’è un cuore che batte, che pulsa, che vive e si rinnova a Casumaro. È luogo che costruisce il futuro sui passi della storia, si basa sulla cultura e sulla conoscenza, incontra e fa incontrare e soprattutto, dà voce e mente a tutti quei libri che grazie ai lettori continuano a vivere.

"Inaugurare oggi ufficialmente questo luogo e donarlo alla comunità era un obiettivo – ha sottolineato il sindaco Edoardo Accorsi prima del taglio del nastro –. È fondamentale che torni ad essere fulcro centrale per Casumaro. Siamo assolutamente grati ai volontari e all’associazione per l’impegno che svolgono al servizio della comunità. Non ci dobbiamo fermare – ha aggiunto –. Abbiamo tanti obiettivi ancora da raggiungere. Continueremo a lavorare e lo faremo insieme". C’è una storia che ha radici e che continua a diffondersi e che Valeria Paganelli ha raccontato tra dati e cuore ricordando la fondatrice, Ileana Ardizzoni, insegnate di lettere, appassionata di libi e di una ‘cultura di tutti’ diffusa, preservata, amata e condivisa. "È con orgoglio e commozione che la ricordiamo oggi – ha sottolineato la Paganelli –. Nel 1964, insieme al parroco del paese, creò la prima biblioteca, che nel ’67 si trasferì in un negozio, preso in affitto per poi unirsi negli anni alla biblioteca della scuola. Una biblioteca che ha continuato a crescere unificando il patrimonio librario e aprendosi sempre di più ai giovani. L’obiettivo di Ileana Ardizzoni era ed è quello di una biblioteca dove valorizzare la conoscenza, il confronto e l’incontro".

In questi anni, proprio muovendo su questi passi, l’associazione ha creato momenti di letture, incontri, corsi di lingue e momenti di letture animate. Ha addirittura pubblicato volumi sulla storia locale. "Gli edifici sono solo edifici ma sono le persone che fanno la differenza – ha detto l’assessore alla cultura Silvia Bidoli –. Il grazie di tutto questo va ai volontari che rendono questo luogo prezioso ed unico. Il loro operato rende tutti noi orgogliosi".

La biblioteca di Casumaro, che da ieri ha una nuova sede rinnovata ed accogliente, si fregia di un patrimonio librario di oltre ottomila volumi ed è in continua crescita. Inoltre, gli addetti delle biblioteche comunali, sono impegnati a digitalizzare i volumi. C’è una storia che Casumaro continua a scrivere e lo fa tra l’entusiasmo e i sorrisi dei tantissimi che ieri si sono incontrati, per aprire un nuovo sipario. Che ha il profumo dei libri.