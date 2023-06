Una nuova casa per il Padel: "Sport inclusivo"

"Inaugurazione bagnata, inaugurazione fortunata". Hanno sorriso così i soci fondatori dell’Associazione dilettantistica Sportiva 44012 Padel Bondeno, che si è costituita appositamente per realizzare e gestire l’impianto di Ponte Rodoni, sabato pomeriggio al momento del taglio del nastro. Nonostante l’improvviso fortunale infatti, la voglia di giocare è tanta che neanche la pioggia ha scoraggiato i soci a rinviare l’evento. Tutto si è svolto regolarmente alla presenza delle autorità e degli sportivi, con il rituale taglio del nastro. E da ieri si gioca. Per prenotare le ore basta scaricare la up ‘44012 padel’ e già in questi giorni le prenotazioni si susseguono. Roberto Ferri, Davide Grassilli, Andrea Bonifazzi, Fabiano Campi, Michele Chiodi e Sebastiano Panzani, protagonisti di questa esperienza che, in un esempio di sinergia e collaborazione tra Comune e privati, facendo lavorare le imprese locali, hanno realizzato in tempi da record i due campi ci credono profondamente: "Il padel è uno sport divertente, dinamico e inclusivo – sottolineano –, favorisce la salute, il benessere e l’integrazione creando occasioni di incontro, divertimento e solidarietà. Far conoscere il padel tra i giovani è un desiderio che ci accomuna e le richieste sono davvero tante".

I due campi scoperti sono i primi di questa specialità realizzati nell’Alto Ferrarese. Nei prossimi tre anni i soci dell’associazione dilettantistica Sportiva 44012 Padel Bondeno prevedono la copertura per giocare anche nei mesi invernali. "Il padel è uno sport in grande ascesa in termini di diffusione e coinvolgimento – ha detto il sindaco Simone Saletti – potendo essere giocato a tutte le età e con qualsiasi condizione atletica. Questa inaugurazione arriva dopo lunghi mesi di collaborazione fra pubblico e privato, in un progetto dalla grande rilevanza sportiva e sociale per la comunità. Ci tengo davvero a ringraziare i membri dell’associazione". Don Andrea Frazzoli ha benedetto l’impianto. Erano presenti anche l’assessore alla cultura Francesca Aria Poltronieri e allo sport Ornella Bonatti, oltre al consigliere regionale Fabio Bergamini.

Claudia Fortini