Una nuova ciclovia accanto alle Mura

Un nuovo tassello si aggiunge al reticolo delle ciclovie urbane in via di realizzazione da parte del Comune di Ferrara, nell’ambito degli interventi finanziati con fondi Pnrr per il rafforzamento della mobilità ciclistica con nuovi percorsi ciclabili dalle sedi universitarie alla stazione ferroviaria. Lunedì prossimo prenderanno, infatti, il via i lavori per la creazione di un percorso ciclopedonale nel tratto di via Orlando Furioso compreso tra via Tumiati e via Azzo Novello, a completamento di quello già eseguito nel tratto successivo.

L’opera rientra nel secondo lotto dell’ampio progetto comunale che prevede la realizzazione, di una serie di tratti ciclabili, per un totale di circa 6 km, mirati a migliorare la connessione tra le strutture universitarie e la stazione ferroviaria cittadina, per un importo lavori complessivo di oltre un milione e mezzo. "Con questo intervento – scandisce il sindaco Alan Fabbri – proseguiamo l’opera di realizzazione e sistemazione delle ciclovie all’interno del contesto urbano e completiamo il tratto vicino alle Mura di via Orlando Furioso tra via Tumiati e via Azzo Novello. La volontà, nel complesso del più ampio progetto, è quella di offrire spazi esclusivi, e sicuri, diramati lungo le principali vie, ai tanti cittadini e studenti che utilizzano la bicicletta per spostarsi quotidianamente e ai cicloturisti che animano Ferrara".