Una nuova gelateria in via Cortevecchia

‘Quinto Vizio’, tentazioni golose. Una nuova gelateria artigianale apre oggi le sue porte in centro storico. ‘Quinto Vizio’ si presenta alla città nel pomeriggio in via Cortevecchia 43.

Alle 16, assieme ad Angela Travagli, assessore alle Attività produttive e sviluppo economico, ci sarà il taglio del nastro della nuova attività commerciale. "Siamo una realtà tutta a chilometri 0 visto che noi titolari – spiegano Filippo Bassini ed Elisa Cantelli – siamo ferraresi Doc e abbiamo iniziato la nostra attività quattro anni fa nella frazione di Pontelagoscuro. La nostra gelateria proporrà un ambiente nuovo e moderno, dove sarà possibile gustare i nostri gelati sia all’interno che all’esterno. Sarà un luogo dove trascorrere piacevoli momenti in compagnia degli amici, della famiglia o per concedervi un momento di piacere individuale".

L’inaugurazione si terrà oggi dalle 16 alle 19, con l’offerta di un cono gelato monogusto. "Sarà l’occasione perfetta – concludono i titolari del nuovo locale di via Cortevecchia – per scoprire la nostra gamma di gusti unici e festeggiare insieme l’apertura". Con la gelateria ‘Quinto vizio’ si illumina una nuova vetrina nel cuore della città. Ulteriore segno di ripresa dopo momenti difficili dal punto di vista delle attività commerciali.