"Una nuova scuola sicura e moderna per 250 alunni"

"Una mattinata indimenticabile per la nostra comunità". Sono le parole di ieri del sindaco di Terre del Reno, Roberto Lodi "Abbiamo inaugurato il nuovo plesso scolastico di Mirabello, alla presenza delle autorità, del parroco che ha benedetto la scuola e i bambini, e soprattutto con il calore di tante famiglie - ha detto - Un momento emozionante che segna una tappa fondamentale per il futuro del nostro territorio: una scuola moderna, accogliente e sicura, pensata per i nostri ragazzi e per chi li accompagnerà nel loro percorso di crescita". Il sindaco, insieme agli amministratori, ha sottolineato l’importanza di questo traguardo per tutta la collettività, ringraziando quanti hanno reso possibile questa realizzazione. La cerimonia si è conclusa con la visita ai nuovi spazi scolastici, accompagnata dalle note della Filarmonica San Carlo e dalla merenda offerta dalla Pro Loco di Mirabello. "Oggi Mirabello ha scritto una nuova pagina di futuro - ha concluso - dedicata ai bambini e alle loro famiglie". I nuovo polo scolastico di Mirabello è una struttura moderna, sicura e funzionale, pronta ad accogliere oltre 250 alunni con spazi dedicati all’infanzia, alla primaria, alla mensa, alla palestra e alla crescita educativa e sociale delle nuove generazioni. Al termine della cerimonia è stato possibile visitare i locali.

Laura Guerra