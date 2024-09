Una nuova sede per l’Ado: "Una vetrina si riaccende"

La Fondazione Ado sempre più nel cuore della città, grazie ad un nuovo punto informativo strategico concesso dall’amministrazione comunale attraverso Asp. Ieri mattina la Fondazione Ado si è insediata nel suo nuovo ‘Punto informativo e mercatino della solidarietà’, ospitata negli spazi, di proprietà comunale, di via Ripagrande 15, più adeguato agli scopi perseguiti dalla Fondazione con le numerose attività promosse. Un luogo di pregio – individuato dall’assessore Cristina Coletti per rispondere alle necessità dell’associazione – che conferma la fiducia e la collaborazione fra l’amministrazione e il tessuto associazionistico locale. Il punto è stato inaugurato dall’assessore Coletti, dal vicepresidente della Fondazione Ado Claudio Ramazzina, oltre a numerosi volontari. "È una giornata importante – sottolinea Coletti –, in cui una vetrina da tempo spenta torna ad illuminarsi grazie ai volontari della Fondazione Ado. Il nuovo punto della Fondazione è in pieno centro cittadino, di fianco alla sede di Asp e ad altre sedi di realtà che fanno della solidarietà la loro mission principale. Questo è anche parte di una logica strategica che, come amministrazione, ci vede spingere per favorire le condizioni ottimali per consolidare una rete sociosanitaria forte, dove le stesse associazioni siano in grado di operare in maniera congiunta e far nascere nuove collaborazioni. La Fondazione Ado fornisce da anni cure palliative di elevata qualità a domicilio e in hospice, ma assiste anche con umanità pazienti e famiglie. Spero che in tanti facciano visita al nuovo punto, per far sentire la propria vicinanza a una realtà che rappresenta un fiore all’occhiello per il territorio". Parole di ringraziamento da Claudio Ramazzina, vicepresidente di Fondazione Ado, che per conto della presidente Gisella Rossi dice: "Sono lieta di giungere alla riapertura del nostro punto in una sede rinnovata. Sarà un riferimento importante per mantenere attiva la vicinanza della nostra città con l’assistenza ai malati che ci caratterizza". Sono 7 i volontari che si alterneranno nella gestione del punto informativo e mercatino della solidarietà. Il punto rimarrà aperto il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12. Il giovedì dalle 9.30 alle 12.