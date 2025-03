Una panchina rossa a San Biagio. Tributo alle partigiane ad Argenta

I coordinamenti donna Spi Cgil organizzano una serie di eventi. Argenta. Oggi, 9-12, in piazza Garibaldi, banchetto con mimosa e segnalibri con poesia. In mattinata dono di mazzi di mimosa al Cra, beneficenza Manica, Case Famiglie: Il Sorriso e Don Minzoni, Casa di Riposo Villa Aurira Snicolò, Centro disabili La Fiorana. Oggi alle 9,30 San Biagio e Anita. Distribuzione mimosa ai cippi di San Biagio e Anita, dove persero la vita le partigiane. Oggi, alle 11,30 via Chiesa San Biagio inaugurazione panchina rossa.

Bondeno, 9-12, banchetto distribuzione segnalibri, insieme a Udi che #distribuisce mazzolini di mimosa. Alle 15.30 Distribuzione mazzolini mimosa casa protetta Bondeno. Cento. Oggi, 9.30-12.30, banchetto in piazza Guercino a Cento. Oggi a Comacchio piazza Folegatti, mimosa e segnalibri con poesie con la partecipazione delle scuole. Alle 11, dono di un mazzo di mimosa alla Casa Protetta Nibbio.