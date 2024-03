"Una panchina rossa per non dimenticare"

FINAL DI RERO

La ricorrenza della Giornata nazionale dei diritti delle donne è, da sempre, anche un’occasione per riflettere su temi che riguardano l’universo femminile. Tra questi, la violenza di genere: un tema, purtroppo, di forte attualità. Venerdì scorso a Final di Rero è stato lanciato un simbolico, ma allo stesso tempo importante messaggio con l’inaugurazione della ‘panchina rossa’ contro la violenza sulle donne. Un ‘simbolo’ collocato accanto alla chiesetta della località del Comune di Tresignana. L’iniziativa è stata molto partecipata, sia da donne, che da uomini e questo è stato particolarmente significativo, come ha evidenziato il sindaco Laura Perelli, affiancata dall’assessore alle Pari Opportunità Maria Letizia Viviani, dall’assessore alle Politiche giovanili Raffaele Cartocci e dall’ex primo cittadino di Tresigallo Dario Barbieri. "Abbiamo scelto la data dell’8 marzo per inaugurare una nuova panchina rossa – ha spiegato la prima cittadina -. Un simbolo molto importante che stiamo inaugurando in tutte le frazioni. Un simbolo che riteniamo molto importante e mi fa piacere vedere tante persone".