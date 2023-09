Una panchina sostenibile donata alla città

All’interno del Laboratorio Aperto (ex teatro Verdi) è stata collocata la panchina in plastica riciclata “Duplica”, donata alla città dall’azienda di cosmetica Lancaster, che segna un importante passo avanti nella missione di promuovere la sostenibilità ambientale e la conservazione degli oceani. Questo è stato reso possibile grazie alla collaborazione di Lancaster, promotrice del Progetto “United for the Sea”, in partnership con Plastic Free e all’agenzia milanese Sustenia, specializzata in strategie di sviluppo e progetti di marketing sostenibile.