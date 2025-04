Una Pasqua di verità e responsabilità per una nuova speranza

di Gian Carlo Perego*

L’incontro si chiude con una domanda di Pilato: "Cos’è la verità". È una domanda che rimane aperta, perché chiede una risposta da parte di tutti: e la risposta è la fede. Richiamare la connessione della fede con la verità è oggi più che mai necessario, proprio per la crisi di verità in cui viviamo. "Nella cultura contemporanea si tende spesso ad accettare come verità solo quella della tecnologia: è vero ciò che l’uomo riesce a costruire e misurare con la sua scienza, vero perché funziona, e così rende più comoda e agevole la vita”, ha scritto Papa Francesco nell’enciclica Lumen fidei (n. 25). Oppure ci sono le verità che ognuno si dà singolarmente, indipendentemente da tutto e da tutti. "La verità che spiega l’insieme della vita personale e sociale, è guardata con sospetto – continua Papa Francesco –. Non è stata forse questa la verità pretesa dai grandi totalitarismi del secolo scorso, una verità che imponeva la propria concezione globale per schiacciare la storia concreta del singolo? Rimane allora solo un relativismo in cui la domanda sulla verità di tutto, che è in fondo anche la domanda su Dio, non interessa più". La domanda sulla verità è, infatti, "una questione di memoria, di memoria profonda, perché si rivolge a qualcosa che ci precede e, in questo modo, può riuscire a unirci oltre il nostro ‘io’ piccolo e limitato" conclude Papa Francesco. È una domanda sull’origine di tutto, alla cui luce si può vedere la meta e così anche il senso della strada comune, che trova in Cristo Gesù, nei suoi gesti e nelle sue parole, le risposte di cui abbiamo bisogno e nella memoria della Pasqua di morte e risurrezione il suo centro. Per queste ragioni, auguro a tutti i ferraresi una buona Pasqua di verità, fondata su una storia di Passione, Morte e Risurrezione, che porti speranza nelle nostre città dove si aprono continue nuove ferite (per le violenze alle donne, i suicidi nelle carceri, la denatalità e la povertà dei minori, gli incidenti sul lavoro, il lavoro povero o la perdita del lavoro, le aggressioni negli ospedali, la solitudine degli anziani, i crescenti senza dimora) e le cure e le risposte faticano a trovare efficacia per l’individualismo, l’indifferenza o la prepotenza crescente. Buona Pasqua.

*Arcivescovo di Ferrara-Comacchio