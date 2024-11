Una passeggiata ’a sei zampe’ per finanziare le attività di Ado

Giunge in città la primissima edizione dell’iniziativa ’Dai una Zampa ad Ado’, una camminata benefica "a sei zampe" aperta a tutta la cittadinanza e tesa a promuovere le attività di collaborazione della Fondazione Ado e dell’Associazione Noi. Per partecipare alla passeggiata sulle Mura, che si terrà domenica prossima dalle 10, è richiesta una quota di iscrizione di 15 euro. Il ricavato coprirà le spese dell’aperitivo conclusivo dell’incontro e finanzierà le attività di Ado e dell’Associazione Noi. Da ormai un anno, infatti, questi due attori lavorano insieme al progetto ’Emozioniamoci’, un’iniziativa che ha portato nelle camere dei pazienti oncologici due teneri cani, un golden retriever e uno schnauzer, per degli incontri di pet therapy. Questi animali, dotati di grande empatia, hanno donato forti emozioni ai pazienti, ricordando loro gli animali da compagnia con cui hanno condiviso la vita e donando un momento di affetto e gioia agli allettati. Dopo un anno di attività di pet therapy, l’associazione e la fondazione necessitano di un piccolo aiuto per continuare nella loro importante, ed emozionante, missione: fornire supporto e conforto a chi ne ha più bisogno.

La camminata, alla guida della quale ci saranno le educatrici cinofile dell’associazione Noi, prenderà dunque il via da Kafè Bacchelli, attraversando il parco Urbano e percorrendo il sottomura fino a raggiungere il Torrione San Giovanni. Salendo sulle Mura, i partecipanti procederanno in direzione Porta degli Angeli per poi proseguire fino al Kafè, dove, come anticipato, li attenderà un aperitivo in compagnia e la distribuzione un gadget a ricordo dell’iniziativa. Per aderire alla camminata, anche senza un amico a quattro zampe, è necessario comunicare la partecipazione al numero 0532-972400 o all’indirizzo di posta elettronica ufficio.iniziative@adohtf.it.