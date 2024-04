Una passeggiata animata, tra storia e realtà. Tour tra i luoghi simbolo del parroco martire

I luoghi di Don Minzoni ad Argenta. Alla fine di maggio dell’anno scorso, ad Argenta, per commemorare il centenario della morte di Don Minzoni, è stato organizzato un itinerario guidato che ripercorreva i luoghi più significativi e a lui più cari, purtroppo oggi in gran parte non più esistenti. Le strade del paese, sono state arricchite da un allestimento che ricorda la vita e la figura del parroco ucciso dal fascismo 100 anni fa. Si è svolta una passeggiata animata, tra storia e realtà in cui il racconto della storia della città si è intrecciato con quello della vita del parroco ed è stato narrato proprio dai giovani ai quali il suo impegno civile era rivolto. I luoghi significativi sono: piazza San Francesco, in cui, nel complesso di San Francesco, don Minzoni si dedicò alla ricostruzione e all’ampliamento del Ricreatorio parrocchiale, dotandolo di un salone per le adunanze, per le recite teatrali, per il cinematografo e per le conferenze. Nell’orto adiacente la chiesa “espropriato al sacrestano” don Minzoni attivò un campetto per far giocare i più giovani. Istituto Liverani, dove le suore gestivano un ricreatorio doposcuola, una scuola di musica, canto e recitazione, una scuola di cucito e ricamo, una coorperativa di donne per la confezione di maglie e ospitavano il Circolo giovanile di Azione cattolica femminile Sacro Cuore e una scuola elementare parificata.

Segue...