Una passerella mondiale. I vini delle sabbie al Vinitaly: "Nel bicchiere l’ombra dei dazi"

Là in fondo, oltre i filari, si vede il campanile dell’abbazia di Pomposa. Vittorio Scalambra – i capelli grigi, il parlare schietto come il vino che produce – porta avanti l’azienda agricola Corte Madonnina, tradizione lunga 60 anni che affonda le radici nei terreni sabbiosi che dalle bocche del Po di Goro vanno alla foce del Reno, lungo l’antica via Romea. Lì c’erano una volta distese a perdita d’occhio di lecci, da lì quel nome Bosco Eliceo. Tanti anni fa ci hanno creduto, è nato il Consorzio di Tutela Vini Doc Bosco Eliceo, al timone Sante Baldini, anche lui un produttore. Acino dopo acino, un fiume di bottiglie si sono conquistati un mercato, hanno fatto rinascere simboli che sembravano dimenticati.

Fortana e Pinot, bollicine e la forza di una terra, bicchieri di rosso che schiumano e voglia di fare sacrifici. Saranno, questi dodici produttori, al Gotha del vino. Il consorzio è pronto a rappresentare il ’Made in Ferrara’ alla 57ª edizione di Vinitaly, che si terrà a Veronafiere da domenica 6 al 9 aprile. L’enologia ferrarese approderà alla manifestazione non solo per valorizzare i produttori e i vini tradizionali, ma anche per presentare novità. Tra queste, la produzione biologica. "Siamo piccoli, non ci conoscono", dice Scalambra. Sono attorno al tavolo. Ad accoglierli Paolo Govoni, vice presidente della Camera di Commercio Ferrara e Ravenna. Si respira il sapore dell’ottimismo, quella vetrina mondiale un’occasione. "E’ un nostro patrimonio – dice Govoni –, una ricchezza per questa provincia, una ricchezza alla quale crediamo. Certo bisogna fare qualche passo avanti, creare altri canali commerciali, abbinare il vino con il Delta, le mete turistiche. Ma il loro valore, il valore di questi imprenditori e del loro vino sono sotto gli occhi di tutti". C’è fiducia anche se l’orizzonte ha nuvole scure, ci sono i dazi americani. C’è quel codice della strada che con la sua severità – la strage va fermata – ha fatto passare la voglia di quell’ultimo bicchiere che faceva compagnia e girare i soldi.

Vicino al tavolo, nella sala della camera di commercio, c’è un ripiano. Ci sono due bottiglie, una fila di calici. Motivi per brindare. Il primo. Allo stand B4 nel padiglione Emilia Romagna – va segnato per non finire alla postazione dove dominano i ’rivali’ lambrusco e sangiovese – ci sarà Massimo Bottura, chef stellato. Ogni giorno proporrà una ricetta. Il secondo motivo, l’arcobaleno di etichette. Dalla nostra provincia partiranno per Verona i doc Fortana, Merlot, Sauvignon e Bianco del Bosco, le Igt Rosè di Fortana e i vini biologici, come il Trebbiano, frutto della collaborazione tra Tenuta Garusola e Mattarelli Vini. Con una novità, il Pinot Bianco. Ieri mattina – ore 11,10, quasi tutti puntuali – al fianco di Govoni, Baldini e Scalambra c’erano Massimiliano Urbinati, presidente dell’associazione Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di Ferrara, la direttrice Silvia Bozzato, Francesco Mazzoni, delegato Ais Ferrara. E c’era Annalisa Barison, un’altra storia che si respira lungo i filari verdi per la pioggia di Corte Beneficio. L’azienda nasce alla fine degli anni ’60, la famiglia Barison viene dal Veneto, il vino è una carta d’identità. Il padre Augusto lascia Reims in Champagne e ritorna, emigrato in terra ferrarese, porta la vite, un po’ una novità dalle parti di Copparo. Quei calici una volta beneficio della Diocesi, da lì il nome della tenuta. A Verona sarà al fianco di brunello e amarone. Ma le sue bottiglie – Sauvignon blanc, Trebbiano, Lambrusco, Merlot e Fortana – non sfigureranno certo, la bandiera di una provincia. Dal 2012 il Consorzio e la Strada dei Vini e dei Sapori collaborano a eventi e fiere per promuovere il territorio, le eccellenze. Il Vinitaly sarà una passerella. Sono piccoli, forse, ma hanno tutti i numeri. L’uva Fortana, regina Doc Bosco Eliceo, è il simbolo dell’enologia ferrarese. Nel 2024 sono stati quasi 650 i quintali di Fortana su un totale di 1.370 quintali d’uva doc Bosco Eliceo, che include Sauvignon, Bianco e Merlot. E’ perfetto con l’anguilla, anche con la salamina che – qualcuno promette – sarà al Vinitaly, da affettare sottobanco.