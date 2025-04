Una pedalata con gli aquiloni assieme alle associazioni locali

"Domenica venite a costruire e far volare gli aquiloni". E’ l’invito di Viviana Conti, uno degli organizzatori, che sono pronti a mettere a disposizione anche il materiale. Rientra nel progetto "A piccoli passi per camminare insieme. Navigando fuori Porto!", giocando con il nome della cittadina e le gite fuori porta, ed è rivolto alle famiglie. E’ una collaborazione tra associazioni di volontariato di Portomaggiore, un’iniziativa davvero divertente, un’abbinata imperdibile e gratuita: pedalata e costruzione di aquiloni, iniziativa giunta quest’anno alla terza edizione. Ritrovo e partenza alle 15.30 nello spazio antistante lo stadio "Savino Bellini", in via Prafigaro; alle 16 arrivo a Sandolo, nel giardino del centro civico; dove si terrà il laboratorio "Impariamo a fare l’aquilone", con materiale fornito dal centro sociale "Le contrade", da casa ci si dovrà portare però almeno le forbici. Infine merenda offerta a tutti i partecipanti. Al termine rientro a Portomaggiore. In un territorio interamente pianeggiante, che presenta molti aspetti positivi con emergenze naturali e architettoniche di grande fascino, la bicicletta ricopre un’importanza fondamentale. Il progetto Bicibus "Ti Porto… in bici", nel quale rientra anche "Navigando fuori porto", si deve alla caparbia volontà di alcuni genitori e sta riscuotendo un grande successo, a sottolineare quanto sia bello cominciare la giornata pedalando in compagnia. Mettere al centro la scuola e i bambini vuol dire dare buone abitudini ai figli, vuol dire investire in salute e nell’ambiente, vuol dire avere una città a misura di persona.