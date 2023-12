"Una perdita di lavoro e risorse"

"Non posso che ribadire al forte contrarietà a questo piano messo in atto dal governo Meloni che scrive ‘razionalizzazione’ ma si deve leggere ‘taglio’ di posti di lavoro, di presidi democratici, di risorse finanziarie e professionali della scuola pubblica". Mauro Santi, segretario generale della Flc Cgil, non usa mezzi termini nel commentare l’ipotesi di fusione tra gli istituti Aleotti e Bachelet oggetto ieri di un incontro in Provincia. "Ricordo – prosegue il sindacalista – che come Flc Cgil abbiamo promosso un ricorso al Tar su questo argomento. Prendo atto che i criteri espressi dalla Provincia per confezionare una proposta di accorpamento degli istituti Lamborghini di Renazzo e il comprensivo 4 di Reno Centese come quella di accorpare Aleotti e Bachelet hanno avuto come principio la riduzione del danno cercando sia di salvaguardare i territori di maggior dispersione scolastica e di disagio sociale, che di evitare istituti con numeri abnormi ed ingestibili". Questa proposta, puntualizza Santi, " di cui si legge sempre soltanto la perdita delle figure apicali, prevede già un taglio di almeno cinque assistenti amministrativi, nove collaboratori scolastici e otto docenti dell’infanzia. Per quanto riguarda le due scuole superiori probabilmente si perderà una classe prima e tre classi terze con una perdita di docenti elevata, ma difficile da conteggiare al momento". Il segretario della Flc chiude con un attacco: "Ritengo comunque che ci si debba indignare per questi tagli al diritto allo studio che vanno a braccetto con la sperimentazione della filiera dei tecnici e dei professionali che prevede la riduzione di un anno dell’offerta formativa con una introduzione dell’alternanza scuola-lavoro già nel biennio e con interventi delle aziende anche nella progettazione del curriculum. La scuola che si legge in queste ‘riforme’ a partire dalla prospettata ‘autonomia differenziata’ è un ulteriore tentativo di sottrarre la scuola dal perimetro costituzionale ed inserirla nella cornice del neoliberismo, insomma buttarla sul mercato".