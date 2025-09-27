Marche, l’ultimo confronto

Alessandro Caporaletti
Marche, l’ultimo confronto
Ferrara
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manifestazioni pro PalestinaAllerta temporaliCrisi OikosMigliori barSondaggio fakeElezioni Marche
Acquista il giornale
CronacaUna pergamena del sindaco per il centenario Benazzi
27 set 2025
CLAUDIO CASTAGNOLI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ferrara
  3. Cronaca
  4. Una pergamena del sindaco per il centenario Benazzi

Una pergamena del sindaco per il centenario Benazzi

Una pergamena per il secolo di vita è stata consegnata dal sindaco di Comacchio Pierluigi Negri al centenario Filippo Benazzi,...

Una pergamena per il secolo di vita è stata consegnata dal sindaco di Comacchio Pierluigi Negri al centenario Filippo Benazzi,...

Una pergamena per il secolo di vita è stata consegnata dal sindaco di Comacchio Pierluigi Negri al centenario Filippo Benazzi,...

Una pergamena per il secolo di vita è stata consegnata dal sindaco di Comacchio Pierluigi Negri al centenario Filippo Benazzi, che risiede a San Giuseppe con la moglie Livia Saccone. La festa svoltasi domenica scorsa si è tenuta al Bagno Gallanti di Lido Pomposa in un clima di grande gioia.

La coppia si è conosciuta a Genova dove viveva la signora e Filippo vi si era recato in cerca di lavoro, partendo dalla cittadina lagunare in anni nei quali non si trovava occupazione e molti furono costretti a emigrare in cerca di fortuna. Venne occupato in ferrovia e nell’estate del 1960 conobbe Livia, che sposò dopo soli tre anni, a gennaio, felice di donargli l’unico figlio Flavio. Da allora sono ancora insieme felici di essersi trovati e di aver vissuto una vita piena di amore e comprensione reciproca.

Lo moglie è un’esule istriana fuggendo da quel paese, assieme ad altre 30mila persone, poichè non voleva vivere sottomessa alla dittatura comunista che si stava sviluppando in Jugoslavia, rifugiandosi a Genova dove svolgeva le tante mansioni di casa. Da qualche tempo Filippo Benazzi con l’amata moglie ha voluto tornare nella natia Comacchio e precisamente a San Giuseppe, dove continuano a vivere felici.

c. c.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata