Una pergamena del sindaco per il centenario Benazzi

Una pergamena per il secolo di vita è stata consegnata dal sindaco di Comacchio Pierluigi Negri al centenario Filippo Benazzi, che risiede a San Giuseppe con la moglie Livia Saccone. La festa svoltasi domenica scorsa si è tenuta al Bagno Gallanti di Lido Pomposa in un clima di grande gioia.

La coppia si è conosciuta a Genova dove viveva la signora e Filippo vi si era recato in cerca di lavoro, partendo dalla cittadina lagunare in anni nei quali non si trovava occupazione e molti furono costretti a emigrare in cerca di fortuna. Venne occupato in ferrovia e nell’estate del 1960 conobbe Livia, che sposò dopo soli tre anni, a gennaio, felice di donargli l’unico figlio Flavio. Da allora sono ancora insieme felici di essersi trovati e di aver vissuto una vita piena di amore e comprensione reciproca.

Lo moglie è un’esule istriana fuggendo da quel paese, assieme ad altre 30mila persone, poichè non voleva vivere sottomessa alla dittatura comunista che si stava sviluppando in Jugoslavia, rifugiandosi a Genova dove svolgeva le tante mansioni di casa. Da qualche tempo Filippo Benazzi con l’amata moglie ha voluto tornare nella natia Comacchio e precisamente a San Giuseppe, dove continuano a vivere felici.

c. c.