"Una petizione per un dosso"

"Noi avevamo da tempo raccolto un bel po’ di firme, avremmo preferito un dosso per rallentare il traffico al posto del velox", a parlare è Elisabetta Pazi, abita in una delle case che si trovano a ridosso di via Canapa. "Avevamo presentato una petizione al Comune – riprende –, noi abitiamo nelle villette che sono proprio qui dietro. E devo dire che via Canapa in certi orari sembra una pista, in altri le auto procedono imbottigliate nel traffico. Perché il dosso? Perché ci siamo accorti che alcuni automobilisti, ’tagliando’ per le vie laterali, riescono a saltare la postazione dove si trova il velox. In ogni caso è bene che abbiamo adottato una misura per far rallentare le auto, qui ci sono le scuole, i bambini. Tanti i pericoli".