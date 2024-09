Una piazzetta dedicata ad Alula Taibel, un esempio di capacità

Piazzetta Alula Taibel, nell’area del Mulinone, vuole raccontare a tutta la comunità di un copparese che ha dato lustro al territorio come militare, pluridecorato, e come scienziato, punto di riferimento degli studi naturalistici a livello internazionale. È l’omaggio di Copparo a un uomo che, con la sua vita entusiasmante e avventurosa, ha saputo rappresentare un esempio eccezionale di pienezza e capacità. L’altro giorno, alla presenza delle associazioni combattentistiche e d’arma, si è tenuta la solenne cerimonia di scopertura della targa di intitolazione della piazzetta, affidata alla discendente di Taibel, Francesca Gagliardi, e al sindaco Fabrizio Pagnoni, che ha deposito un mazzo di fiori ai piedi della tabella. "Un evento quello di oggi ricco di significato per la nostra comunità – ha affermato il primo cittadino -. La figura straordinaria di Alula Taibel, che abbiamo avuto l’onore di annoverare fra i nostri concittadini, è davvero da riscoprire e valorizzare: rappresenta una ricchezza per il nostro territorio e ci può fornire elementi salienti per comprendere la nostra storia". Ha ritrovato la componente di copparesità della sua famiglia Francesca Gagliardi, pronipote di Alula, i cui ricordi hanno sempre corso sul binario femminile. "Da mia nonna ho sentito parlare molto di Maria, prima figlia, illegittima, di Gondisalvo Taibel, padre di Alula, che una vita molto dura aveva reso ‘ruvida’, delle due sorelle Giuseppina e Alma, due suffragette, e di questo zio scienziato, la cui storia ho poi conosciuto grazie al ritrovamento, durante la ristrutturazione della casa di famiglia, dei suoi pamphlet. Dalle pubblicazioni ornitologiche è partita la ricerca che è confluita nel libro, dove rivive la sua figura di Alula, a cui mi lega una forte ragione di sangue".