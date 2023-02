Una piazzetta intitolata a Giuseppe ‘Nino’ Sgarbi Farmacista, autore e padre di Elisabetta e Vittorio

Domani alle 11 è in programma la cerimonia di intitolazione della piazzetta Giuseppe ‘Nino’ Sgarbi, farmacista e scrittore, individuata nell’area davanti all’ex chiesa di Santa Maria delle Grazie, all’angolo tra via Fossato di Mortara e via Mortara. All’iniziativa saranno presenti l’assessore alla Cultura Marco Gulinelli ed Elisabetta e Vittorio Sgarbi, figli di Nino.

Giuseppe ‘Nino’ Sgarbi (1921-2018), farmacista e scrittore, è stato per mezzo secolo farmacista nella campagna ferrarese, raffinato collezionista d’arte e appassionato di letteratura, a sua volta scrittore di talento, pubblicato in tarda età e vincitore di importanti premi letterari. La cerimonia di domani è un omaggio della città a una figura nota e di rilievo.