Una piccola Odissea sul palco del Comunale

Una piccola Odissea, questa sera alle 20,30, al teatro comunale. Di e con Andrea Pennacchi. Musiche dal vivo Giorgio Gobbo, Gianluca Segato, Annamaria Moro. Produzione Teatro Boxer, distribuzione Terry Chegia.

"Non c’era differenza, per me, tra Tolkien e Omero, era una grande storia, anzi una storia di storie, in cui non faticavo a riconoscere le persone che amavo: mio padre che torna dal campo di concentramento, mia madre che aspetta, difendendosi dagli invasori, i lutti, la gioia. E ho sempre desiderato raccontarla. L’Odissea è stata definita: un racconto di racconti, una maestosa cattedrale di racconti e raccontatori, attraversata da rimandi ad altre storie, miti, in una fitta rete atta a catturare il lettore", Andrea Pennacchi. L’Odissea di Ulisse – dieci anni di guerra, dieci anni di viaggio per rivede Itaca – è stata definita un racconto di racconti, attraversato da rimandi ad altre storie. Proprio il suo essere costruita per la lettura, rende quest’opera difficile da raccontare a teatro. Forse, ma non è sempre vero. Ulisse, i panni da mendico, si nasconde e svela in una splendida interpretazione.

Per restituirne il fascino di racconto orale ecco una versione a più voci, che offre il giusto peso anche alla componente femminile. Non possiamo dimenticare che nell’Odissea sono delineanti caratteri femminili – Penelope, Nausicaa la figlia di Alcino – che rimaranno impressi per sempre nella letteratura. La partenza di Odisseo (Ulisse) da Ogigia e il suo trionfo contro i proci e il ricongiungimento con moglie, figlio e padre. Il resto della storia, la parte più conosciuta, è raccontata, da aedi, dai suoi vecchi compagni. La ‘Piccola Odissea’ firmata da Pennacchi parte dalla capanna capanna di Eumeo, guardiano di porci. Odisseo, dieci anni per rivedere la sua Itaca. E riconquistarla.