"Una pietra sopra al passato, siamo pronti"

Ultimo turno infrasettimanale della stagione per la Spal, che questa sera (calcio d’inizio alle 18.30) al ’Mazza’ attende una Torres reduce da quattro vittorie consecutive e ormai stabilmente al secondo posto della classifica dietro alla capolista Cesena. Anche i biancazzurri arrivano da un buon momento, e il successo esterno per 3-2 a Vercelli contro il Sestri Levante è valso il quinto risultato utile consecutivo: "Sarà una partita tra due squadre in forma – le parole della vigilia di mister Mimmo Di Carlo –, la Torres rappresenta una sorpresa ma fino ad un certo punto, è una squadra che ha una forte identità tattica e gioca bene a calcio. Meritano questa classifica, proveranno fino alla fine ad arrivare secondi, considerato che il Cesena sembra ormai irraggiungibile. Noi? Abbiamo messo una pietra sopra al passato, oggi c’è una Spal diversa, rivoluzionata dal mercato invernale e che vuole conquistarsi la salvezza: rispettiamo la Torres, ma siamo a casa nostra e davanti al nostro pubblico vogliamo vincere. Nelle ultime gare la squadra è stata molto aggressiva, e anche oggi mi aspetto lo stesso: al di là del modulo dobbiamo essere bravi ad interpretare la partita nel modo corretto, riconoscendo la forza dell’avversario ma al contempo mettendo in risalto i nostri pregi".

Per i biancazzurri quello di oggi sarà il secondo di tre impegni ravvicinati, ma Di Carlo non vuole sentire parlare di turnover: "Giocherà chi sta bene, abbiamo tanti giocatori disponibili e non sono preoccupato in tal senso, la rosa è ben assortita e ha qualità in tutti i ruoli. Ho fiducia nei miei ragazzi, chi gioca dal primo minuto sta facendo buone cose, chi subentra fa ancora meglio: la squadra sta dando le risposte giuste, dobbiamo continuare a lavorare in questo modo cercando di insistere e di mettere più determinazione in certi momenti della partita, perché come abbiamo visto appena abbassiamo il ritmo entriamo in difficoltà".

D’ora in poi, aggiunge subito, "dovremo lavorare sui dettagli per crescere ulteriormente, ci auspichiamo che la profondità della rosa possa risultare determinante in questo finale di stagione. A Vercelli abbiamo messo in campo due attaccanti che nessuno si aspettava, ma l’obiettivo era quello di attaccare la profondità in base alle caratteristiche della difesa avversaria: oggi la squadra crea molte occasioni, e anche con la Torres mi aspetto una partita solida per cercare di portare a casa i tre punti. Undici punti su 15 da quando sono tornato? Attraverso il lavoro si migliora – chiosa il tecnico della Spal –, il gruppo sta cominciando a saper leggere i momenti della gara, sappiamo bene che oggi dovremo limitare gli errori e avere un po’ più di concretezza davanti per centrare un risultato positivo. Qualche cosa non stava funzionando, ma questa squadra ha tanta qualità e c’era solo bisogno di tempo".