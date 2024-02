Una Pinacoteca viva. Corpi dipinti e quadri

CENTO

Una pinacoteca viva quella che ieri si è mostrata a tantissime persone che hanno approfittato dell’entrata gratuita per i festeggiamenti del compleanno di Guercino, respirando un’atmosfera inedita data da musica, canto nelle sale e anche una spettacolare body painting camouflage. Ammirando i quadri di Guercino, la sua bottega e degli artisti centesi si è stati accolti dalla musica del violino, dal sax di Alessio Alberghini con l’attore Marco Cantori che ha dato vita all’Inferno di Dante, le note del violoncello di Emanuele Bianchi, il clavicembalo di Daniele Proni e il tenore Andrea Bianchi in canti del 1600 che per tutto il pomeriggio, fino a sera alle 23, orario straordinario di chiusura, hanno allietato i visitatori invogliandoli a soffermarsi di più ma soprattutto dando un tocco diverso ed esperienziale alla visita. Spettacolare l’opera di body painting camouflage di Barbara Passarini e la sua modella Letizia Borella in una performance rara da vedere all’interno di un museo. "Sono stata in tanti luoghi diversi – dice la Passarini, artista molto conosciuta a livello internazionale - ma in una Pinacoteca, per me è una prima volta". Ha dunque scelto di ‘confondere’ la sua modella, con il quadro ‘Martirio di Santa Caterina’ di Gennari, in una copia del quadro dello zio Guercino, tela che si trova all’Ermitage di San Pietroburgo. "Nell’ambito delle celebrazioni del battesimo, l’idea era fare delle iniziative che valorizzassero la Pinacoteca intesa anche come luogo non solo che ospita l’arte finita, ma anche l’arte che si sta realizzando in quel momento- spiega Elena Bastelli – quindi musica, letteratura e questo body painting. Abbiamo dunque corpi dipinti nei quadri e la Passarini che fa l’opposto dipingendo sul corpo".

l.g.