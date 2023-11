Una pista ciclopedonale illuminata: "Sarà pronta l’anno prossimo"

L’amministrazione comunale ha affidato alla società Patrimonio Copparo la progettazione della pista ciclo-pedonale tra viale Idris Ricci e via Goito. Il percorso protetto, lungo circa 260 metri, collegherà le piste esistenti al centro urbano e metterà in sicurezza un punto di commistione tra viabilità ciclabile e strada comunale. Il Comune di Copparo ha predisposto un progetto definitivo per l’opera che prevede il tombamento del fosso, la creazione di un cassonetto stradale e l’asfaltatura.

È prevista inoltre la predisposizione di un impianto di illuminazione. Questo tratto andrà a collegare sistemi di piste ciclabili esistenti, in particolare il sistema delle ciclabili del parco del Naviglio, con il resto del centro urbano di Copparo. Per realizzare questo percorso saranno affrontate diverse tipologie di lavorazione: la pista prenderà corpo, infatti, lungo una banchina che si presenta in parte a stabilizzato, in parte con asfalto, in parte con un fossato e in parte in area verde. Nel progetto sono previste la rimozione della barriera di sicurezza e dell’attuale segnaletica, lo scavo di sbancamento per la creazione di un cassonetto stradale, le analisi chimiche dei terreni, la fresatura di massicciata stradale di parte della banchina, dei passi carrai, della sede stradale, la demolizione di murature e cementi dei passi carrai, pedonali in via Bottoni e marciapiede in via Goito. Sono poi previsti il reinterro del fosso, lo scavo in sezione e la posa delle tubazioni fognarie della linea principale e per i collegamenti, la posa di pozzetti di raccordo, caditoie e canalette nei pressi dei passi carrai. E, ancora, gli interventi relativi alla posa dell’illuminazione pubblica.

Si proseguirà con la costruzione della massicciata stradale, la posa di cordoli stradali per il contenimento della pavimentazione in cemento armato, la realizzazione di una soletta, con finitura antisdrucciolevole, la posa di cordoli per ricostruzione marciapiede in via Goito, la bitumatura degli attraversamenti agli incroci di via Montegrappa e via Cadore, la nuova pavimentazione e la posa della barriera para-pedonale nel tratto parallelo alla via Bottoni. L’importo è pari 150mila euro, di cui 100mila finanziati dalla Legge Regionale n. 52018, che sostiene il ‘Programma straordinario per i territori colpiti dalla pandemia e aree montane e interne’, e 50mila di fondi comunali.

Valerio Franzoni