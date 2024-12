Una pizza appena sfornata ai bimbi del Sant’Anna

Un momento di solidarietà e vicinanza, rivolto ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici del Sant’Anna, ha visto protagonisti i commercianti del territorio e l’Azienda ospedaliera. Ieri, Salvatore Chindamo, titolare di “Happy Pizza” a Gualdo, ha consegnato pizze calde appena sfornate ai piccoli dell’ospedale di Cona. L’iniziativa aveva come obiettivo quello di far sentire la vicinanza della popolazione ai bambini che, in questo particolare momento delle feste natalizie, stanno affrontano il difficile percorso della malattia e del ricovero.