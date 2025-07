Si è conclusa l’iniziativa "Mani che donano – La Pizza della Gioia", sostenuta da Molini Pivetti di Renazzo nell’ambito del festival Mare in Fest, svolto al Parco a Mare di Portici (Napoli), dal 20 al 29 giugno. Il progetto solidale ideato da Academy Iannucci ha offerto laboratori creativi per bambini e ragazzi autistici e con disabilità, oltre ai corsi di pizza aperti a tutti: un’occasione per impastare, imparare l’arte della pizza e contribuire a una buona causa, promuovendo momenti di condivisione unici, dedicati all’inclusione sociale e alla solidarietà.

Oltre 500 partecipanti, tra grandi e piccoli, sono stati coinvolti nei laboratori e nei corsi di pizza condotti da maestri dell’arte bianca: i pizzaioli dell’Academy hanno messo a disposizione la propria esperienza per sostenere la Fondazione Santobono Pausilipon Onlus, impegnata dal 2010 nel migliorare le cure e la qualità della vita dei piccoli pazienti dell’ospedale pediatrico napoletano e delle loro famiglie. Tutto questo, raccogliendo oltre 3.000 euro che venerdì saranno consegnati alla Fondazione Santobono Pausilipon.

"Siamo orgogliosi di aver sostenuto questa iniziativa che unisce professione, comunità e impegno sociale, dando pieno significato al nostro modo di fare impresa – ha dichiarato Gianluca Pivetti, amministratore delegato di Molini Pivetti di Renazzo, azienda leader l’azienda è leader, riconosciuta per l’innovazione, la sostenibilità e la ricerca di farine specifiche per diversi usi, come la panificazione e la pizzeria – L’impegno di Molini Pivetti, infatti, non si esaurisce nella produzione di farine: rispetto per la terra, attenzione alle nuove generazioni, inclusione sociale e valorizzazione dei professionisti dell’arte bianca, sono valori profondi che ci guidano nelle scelte e che traduciamo in azioni concrete.

Da anni siamo al fianco dei pizzaioli, investendo nella loro formazione, valorizzando la loro professione e sostenendoli anche nel promuovere una società più equa e inclusiva". Si consolida, dunque, la collaborazione tra Molini Pivetti e Academy Iannucci, che lo scorso 13 giugno avevano incontrato il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, per promuovere il progetto formativo che prevede l’attivazione negli istituti alberghieri di un modulo didattico dedicato alla figura del pizzaiolo. Si attende ora la firma al protocollo d’intesa per l’avvio della fase sperimentale nelle regioni Emilia-Romagna e Campania.