Una preghiera di pace. L’appello dell’arcivescovo: "Non si uccide un popolo"

Hanno partecipato in molti, l’altra sera, alla veglia per la pace organizzata da varie associazioni cattoliche del territorio radunate prima davanti alla cattedrale per ascoltare alcune testimonianze e poi all’interno del tempio per la parte più strettamente religiosa. Il filo conduttore era duplice e intrecciato: la presa di coscienza del terribile dramma che colpisce Gaza (ma anche decine di altri Paesi del mondo) e la necessità di operare perché queste tragedie non solo abbiano fine ma non si ripropongano più. Cattolici in prima fila, dunque, attraverso la preghiera e l’impegno civile facendo leva, se occorre, anche sugli insegnamenti della "non violenza gandhiana" oltre che su strumenti più nuovi ed efficaci. Riuniti in cerchio con al centro gli striscioni "fermiamo il genocidio" e accolti dall’arcivescovo Gian Carlo Perego e dal suono delle campane posizionate sul sagrato, gli aderenti all’iniziativa hanno ripetutamente applaudito don Tonio Dell’Olio (Pax Christi) che parlando del "grido di un popolo calpestato" ha osservato come "non ci si possa tirare indietro". Di qui l’opera dei tanti impegnati per la pace, come i volontari della Flotilla: "È vergognoso definirli irresponsabili: i veri irresponsabili sono gli autori del genocidio". Parole durissime, anche, contro "i terroristi di Hamas". E ancora: "no al riarmo" e richiesta di sanzioni per Israele.

Bisogna insomma diventare "artigiani di pace": lo ha sostenuto Alessandra Cetro (Agesci nazionale). L’odio è forte ma "la vita lo è di più". Importante il ruolo di ciascuno: "nella diversità, con i propri carismi, le proprie sensibilità". In definitiva "Abbiamo uno spazio di potere". La pace è dunque una vera e propria "scelta", ha concluso Laila Simoncelli (avvocato, associazione Giovanni XXIII). "Si sono spesi 2.500 miliardi in armi: ora siamo più sicuri?". La risposta è invece "costruire un’alternativa alla deterrenza armata". Di qui la reiterata di richiesta di dare vita a un ministero della Pace, possibile visto che la nostra Costituzione afferma che "l’Italia ripudia la guerra". Molti i riferimenti al Vangelo a cominciare dal "discorso della montagna" di Gesù e al suo passaggio in cui definisce "beati" gli operatori di pace. In cattedrale molti sono stati i brani letti da testi sacri o da documenti pontifici. Commovente la testimonianza filmata di padre Gabriel Romanelli parroco di Gaza: "Qui la situazione è terribile, disastrosa" con molti morti tutti i giorni. L’arcivescovo Perego ha poi riaffermato che "Nessuno ha il diritto di uccidere indiscriminatamente le persone, nessuno può uccidere un popolo".