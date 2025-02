Una preghiera per il papa: "Parole di speranza"

La chiesa di Ferrara-Comacchio, stretta intorno all’arcivescovo, in questi giorni prega per papa Francesco augurandogli una pronta guarigione e un ritorno al ministero apostolico. "Abbiamo bisogno di riascoltare le parole di fede e, soprattutto in questo giubileo, di speranza del Santo padre, in queste ore drammatiche della storia in ordine alla pace in Ucraina e in Medio Oriente", ha scritto l’arcivescovo Gian Carlo Perego ai presbiteri. Domani, durante le messe nelle chiese dell’arcidiocesi, i fedeli saranno invitati alla preghiera per il Santo padre.