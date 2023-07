Una processione unisce due comunità

I volontari del Gruppo Volano Borgo Antico di Codigoro (nella foto), guidati da Marco Ruffato, sono riusciti a riunire stasera alle 18,30 le due località di Volano, quella in territorio codigorese e quella dell’omonimo lido a Comacchio, divisi solo del ramo più meridionale del Delta del Po. Inizialmente avevano pensato di riproporre l’antica tradizione che, fino a quale anno fa, prevedeva la processione dalla chiesetta fino al porticciolo di Volano, il sacerdote saliva su una barca, seguita da tante altre imbarcazioni, per navigare fino alla foce, dove veniva lanciata la corona d’alloro, a ricordo di tutti i caduti in mare. "Adesso per questioni di sicurezza – spiega Ruffato – non siamo riusciti a organizzarla in acqua. Tuttavia sia per la patrona di Volano di Codigoro, la Madonna del Carmelo che si ricorderebbe domani che quella del lido, che ricorreva qualche giorno fa, ci sarà un momento comune. Infatti prima accompagneremo la Madonna del Carmelo alla chiesetta della Madonnina. Una volta riunite le due figure sacre, la processione partirà alle 18.30 dal piazzale antistante La Madonnina a Volano Lido che, proseguirà per poi entrare nella macchia boscata. Una volta giunti alla chiesa dentro la pineta don Stefano Navarrini e il vescovo Gian Carlo Perego, dalle 19 in poi, celebreranno la messa nella pineta".

cla.casta.