Una raccolta fondi per la piccola Alice Su Gofundme superati i 55mila euro

"La mamma di Alice è Elisa, se ne è andata donando al mondo il suo bene più prezioso. Elisa ha vissuto la sua vita al servizio degli altri, senza riserve, credeva in un mondo migliore dove ognuno doveva fare la propria parte per renderlo tale.

Per crescere un bambino serve un intero villaggio e ora Alice ha bisogno di tutti noi per farlo al meglio". Questa una parte del messaggio con cui una scout come Elisa, Agata Fogli, ha attivato fin da venerdì la raccolti fondi sulla piattaforma Gofundme, che ieri ha superato i 55mila euro donati alla piccola Alice.