Una raccolta fondi per un documentario sul teatro in carcere

Si può sostenere online su Produzioni dal Basso – prima piattaforma italiana di crowdfuding e social innovation – la campagna di raccolta fondi di Teatro Nucleo, tra le vincitrici del bando Impatto+ 2022 promosso da Banca Etica ed Etica Sgr. La campagna si chiama ‘Può il teatro migliorare la condizione detentiva? Sostienici per realizzare Esercizi di Libertà, il documentario per diffondere una buona pratica’. Se riuscirà a raggiungere in crowdfunding il 75% dell’obiettivo economico previsto, Etica Sgr erogherà un

cofinanziamento pari al restante 25% a fondo perduto grazie al fondo per la microfinanza e il crowdfunding. Teatro Nucleo vuole creare un film-documentario della pratica teatrale nel carcere dell’Arginone, che costituisca un manuale per gli operatori del settore sia teatrale che carcerario e per tutti coloro che studiano e si interessano al teatro come portatore di effetti terapeutici indiretti. Il pubblico che segue il teatro in carcere ha da poco avuto modo di vedere il

risultato di questa pratica, il 15 e 16 dicembre nella Casa Circondariale di Ferrara, con lo spettacolo Agnusdei, ispirato alle lettere dal carcere di Gramsci con in scena i detenuti-attori. Il progetto necessita di circa diecimile euro per vedere la luce.