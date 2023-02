Una rassegna per gli amanti della cucina

L’istituto Vergani-Navarra presenta ‘Chef per una sera’, un ciclo di appuntamenti dedicato a tutti gli appassionati di cucina. L’istituto apre dunque le porte agli amatori del settore, a tutti coloro che vogliono mettersi in gioco per provare nuove emozioni creando ogni sera un nuovo menu. Il progetto è strutturato in otto incontri autonomi e monotematici, ciascuno indipendente dagli altri e da prenotare singolarmente, con possibilità di iscriversi a una o più serate. Per ciascuna di queste viene richiesto un contributo a titolo di rimborso spese per materie prime, dispense, docenza, materiale di sanificazione e assicurazione individuale indispensabile per l’accesso ai laboratori. La chef docente lavorerà nel laboratorio di cucina con un gruppo di massimo sedici allievi. Per l’edizione 2023 le date sono mercoledì primo marzo,  mercoledì 8 marzo, mercoledì 15 marzo,  martedì 21 marzo, mercoledì 29 marzo, mercoledì 5 aprile,  mercoledì 12 aprile, mercoledì 19 aprile. Le lezioni se terranno nella sede dell’Istituto ‘Vergani-Navarra’ (in via Sogari 3) dalle 18.30 alle 22.30. Il prezzo di ogni serata è di 50 euro (comprensivi dell’assicurazione). Per prenotare ci sono due modalità, prenotazione telefonica o prenotazione attraverso la compilazione di un modulo Google.

Per quanto riguarda la prenotazione telefonica occorre telefonare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, allo 0532202707 e seguire la voce guida per la prenotazione a ‘Chef per una sera’.