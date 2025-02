Una relazione da incubo: "Vieta alla compagna di truccarsi e dimagrire". Condannato per stalking

Cercava di controllare ogni aspetto della sua vita. Dalle frequentazioni alle uscite, passando per l’aspetto fisico, il trucco e il peso corporeo. Quella nella quale era piombata una ferrarese di 26 anni, secondo la ricostruzione della procura, era una vera e propria prigione, una gabbia costruita intorno a lei dal compagno dell’epoca, un 28enne di origine marocchina. Un incubo fatto di soprusi, pressioni psicologiche, insulti e minacce (anche di stupro e di morte), dal quale la malcapitata è riuscita a liberarsi solo denunciando l’uomo dopo mesi di sofferenze. Quella segnalazione si è così trasformata in un’inchiesta per stalking, giunta ieri alle battute conclusive davanti al giudice dell’udienza preliminare Andrea Migliorelli. Il giovane straniero ha chiesto di essere processato in rito abbreviato. Ieri mattina la discussione. Sentite le parti (la donna è costituita parte civile con l’avvocato Sara Bruno), il giudice ha condannato il 28enne a tre anni e quattro mesi di reclusione (una pena più severa rispetto ai due anni chiesti dal pubblico ministero Andrea Maggioni).

Le contestazioni. Il racconto finito al centro della denuncia della giovane prende le mosse dal 2020, quando i due iniziano a frequentarsi. L’uomo (con alle spalle già altri guai per atti persecutori) inizia sin da subito a manifestare atteggiamenti possessivi. Controlla i social della ragazza, pretende che lei gli chieda il permesso di uscire con gli amici e di vedere la madre, esige che la aggiorni su ogni suo spostamento. L’imputato, sempre secondo le accuse, dimostra poi una gelosia implacabile, al punto da costringere la donna a rinunciare a qualsiasi conoscenza maschile, familiari inclusi. La volontà di controllo si allargava poi agli stili di vita e all’aspetto fisico, con divieto di truccarsi e di uscire con le amiche. Il 28enne avrebbe poi avanzato imposizioni anche sulla forma fisica, proibendole di dimagrire e di scendere al di sotto di un certo peso. Le accuse ripercorrono poi alcuni episodi particolarmente pesanti. In alcune occasioni, l’avrebbe presa a schiaffi e minacciata attraverso messaggi e audio di Whatsapp ("Giuro che ti sfondo la faccia", "Ti sotterro", "Ti ammazzo domani", "Al massimo ti stupro"). Gli insulti volavano ogniqualvolta usciva con amici a lui non graditi, uniti al sospetto che lei non gli raccontasse la verità su quanto accaduto in quei momenti di ‘libertà’.

La rottura. Nel maggio del 2023 la malcapitata matura la decisione di interrompere quel rapporto. Anche la comunicazione della fine della relazione è burrascosa. A giugno i due si incontrano per chiarirsi e lui la colpisce con uno schiaffo al volto, provocandole una ferita al labbro. Nonostante si fossero lasciati, i comportamenti persecutori dell’imputato proseguono, fino al giorno del compleanno della giovane, durante il quale l’uomo inizia a bersagliarla di messaggi dal tenore sempre più aggressivo fino a minacciarla di farle trascorrere la ricorrenza all’ospedale. L’incubo si protrae fino al dicembre di quell’anno quando la donna, esasperata, decide di rivolgersi al Centro donna giustizia chiedendo aiuto per uscire dall’inferno che era diventata la sua vita.