Una rete per l’autismo promossa da Comune e Lions

"Noi possiamo sempre comunicare" . E’ questo il filo conduttore del progetto dedicato al mondo dell’autismo organizzato dal comune di Vigarano Mainarda insieme al Lions Club Ferrara Ducale e alla Fondazione Bambini e Autismo che si terrà sabato, a partire dalle 10.30, in Municipio nella sede del consiglio. "Con questo progetto – spiega il sindaco Davide Bergamini - vogliamo fare un piccolo passo avanti nella direzione dell’inclusione con il coinvolgimento di tutto il tessuto economico e sociale del nostro territorio". Verranno presentati e distribuiti dei cartelli di CAA comunicazione aumentativa alternativa da apporre all’ingresso dei locali pubblici e privati per consentire alle persone con difficoltà di comunicazione di orientarsi nel territorio. Verrà inoltre distribuito il Vademecum del soccorritore, un manuale realizzato dalla Fondazione Autismo di Pordenone e dedicato a coloro che a vario titolo si trovano a dover soccorrere persone che hanno disturbi della sfera autistica. L’invito a partecipare è rivolto a tutti i cittadini. Interverranno il presidente del Lions club Ducale Carlo Cannafaglia e Giovanni Giorgi. Relazioneranno sul progetto Sara Barbato e Manuela Palmieri. Interverrà Cinzia Raffin, presidente e direttrice scientifica della Fondazione Bambini e Autismo Onlus che presenterà il ‘Vademecum del soccorritore’."Questo progetto nasce dall’ascolto delle esigenze di persone che vivono quotidianamente con i problemi relativi alla sfera autistica - dice l’assessore Francesca Lambertini -. Ascolto, condivisione e unione delle capacità di tutti ci permetterà di rendere fruibile il nostro territorio a tante persone in difficoltà creando conoscenza e consapevolezza nella nostra comunità. Un altro passo avanti per non lasciare indietro nessuno". cl.f.