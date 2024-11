’Una rete per l’autismo’, un incontro sulle esperienze

’Una rete er l’Autismo: Conclusioni del Progetto, Esiti e Prospettive’. È il titolo dell’iniziativa che il Comune di Terre del Reno ospiterà, il prossimo 3 dicembre alle 16, alla Sala Consiliare di Sant’Agostino. Si tratta di un evento dedicato alla chiusura del progetto “Una Rete per l’Autismo”. L’iniziativa, frutto della collaborazione tra enti locali, associazioni e realtà del territorio, è finalizzata a presentare i risultati raggiunti, condividere le esperienze maturate e delineare prospettive future per il sostegno alle persone con autismo e alle loro famiglie. L’evento prevede saluti istituzionali, interventi di esperti e testimonianze su vari aspetti del progetto, quali il lavoro a domicilio con minori autistici, il sostegno specialistico nelle scuole, le azioni di inclusione lavorativa e sociale, le attività laboratoriali e per il tempo libero e le prospettive di crescita comune per le famiglie. La giornata si concluderà con un intervento del Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’AUSL di Ferrara, seguito da un momento di dibattito aperto al pubblico.