Una ricerca dal classicismo al realismo magico. Vi presentiamo ‘Funi, maestro dell’indecisione’

“Funi il maestro dell’ indecisione”. Serena Licari e Caterina Maluccelli ce lo raccontano

Virgilio Socrate Achille Funi è nato a Ferrara nel 1890. A 12 anni si iscrisse all’Accademia delle Belle Arti di Brera e Il suo primo approccio all’arte fu con il classicismo. Dopo qualche anno passò al futurismo, ricercando la velocità. Il quadro che spiccò di più fu Il signore che scende dal tram. Nel 1914 partecipò alla mostra di Nuove Tendenze insieme a un gruppo futurista. Funi dovette combattere nella Prima guerra mondiale nel 1915 insieme a Boccioni. In questo periodo si dedicò poco all’arte. Superò il futurismo e passò al cubismo, ispirandosi a Picasso. Cambiò di nuovo stile: quello del realismo magico. Con questa tendenza dipinse molti suoi parenti. Il più famoso è quello che rappresenta la maternità. Per Funi il cubismo non era la sua strada. Per questo passò a una tecnica completamente diversa, l’affresco che si realizza in molteplici passaggi: il primo consisteva nel fare una bozza del dipinto, nel secondo si ingrandiva il disegno preparatorio, mentre nell’ultimo si delineano i contorni dell’affresco sulla parete e infine viene colorato. Nel 1934 Renzo Ravenna chiese a Funi di affrescare la sale dell’Arengo dove si svolgevano le riunioni del Comune di Ferrara. Il pittore decise di decorare la sala con 5 miti ferraresi: il primo racconta del patrono di Ferrara San Giorgio che sconfigge un drago dall’alito pesante; il secondo parla di Fetonte che si credeva troppo potente e per questo cadde nel Po; il terzo narra di Parisina e l’amante Ugo; il quarto racconta della Gerusalemme liberata di Tasso; l’ultimo raffigura l’Orlando furioso di Ariosto.