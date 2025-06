"Una risposta alla mancanza ormai cronica di manodopera"

E’ a capo di un colosso dell’ortofrutta, il cuore a Tresigallo. Da sempre quei campi sono la meta di tanti braccianti che cercano uno stipendio e un futuro tra i filari.

Luigi Mazzoni, al vertice del Gruppo Mazzoni di Tresigallo, ieri era in prefettura. Al varo dell’agribus. "Da tempo ci siamo mossi per cercare di affrontare il problema della mancanza di manodopera nei campi – le sue parole –. Abbiamo realizzato strutture per accogliere i dipendenti, creato e offerto servizi. E questo progetto, l’Agribus, rappresenta un tassello cruciale in questa direzione, per far incontrare la domanda e l’offerta, per dare una risposta alla mancanza di manodopera, per aiutare persone ad uscire dal cono d’ombra dell’illegalità".

Sono 2500 gli immigrati nel comune di Portomaggiore, oltre 250 in questi mesi si sono rivolto allo sportello per far incontrare la forza lavoro. Un altro pezzo nel mosaico che le forze vive della provincia stanno costruendo per fare muro alle infiltrazioni della mafia dei campi, in mano in alcuni casi a boss pakistani. Ci siamo, scatta il conto alla rovescia. Lunedì 16, ore quattro del mattino, gli autisti dell’azienda La Valle gireranno la chiave nel quadro del bus, ombre e luci, volti che guardano fuori dai finestrini. "Vogliamo assicurare ai lavoratori il diritto alla mobilità, quello al lavoro", dice Paolo Pastorello.