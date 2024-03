Una risposta più attenta alle imprese del Terziario

‘Concordato preventivo biennale’. Si terrà domani (inizio alle 9,30 negli spazi di Casa Cini in via Boccacanale di Santo Stefano), il seminario promosso da Ascom Confcommercio, dal suo ente formativo Iscom in collaborazione con lo Studio Mela di Ferrara (studio di consulenza legale e fiscale multidisciplinare). L’iniziativa è supportata dall’Ente Bilaterale del Terziario (E.Bi.Ter Ferrara). "Con questo appuntamento allarghiamo il ventaglio di partnership professionali grazie alla collaborazione dello staff di commercialisti dello Studio Mela. Un modo per dare un servizio più attento e puntuale alle imprese del Terziario. Un collaborazione che poi si svilupperà anche in altri ambiti di carattere informativo e fiscale" commenta Davide Urban (foto), direttore generale di Ascom Confcommercio Ferrara.

