Una rotatoria per Galan, pompiere morto dopo l’infortunio in servizio

Si è tenuta ieri la cerimonia di intitolazione a Marco Galan – il vigile del fuoco morto dopo 15 anni di coma a seguito di un incidente in servizio – della rotonda tra via Ferraresi e via Porta, davanti all’ingresso carrabile della caserma dei vigili del fuoco. "Era la cosa più bella che avevo – ha detto la madre Laura –. Manca, ma è sempre con noi". La famiglia di Marco si è presa cura del figlio per 15 anni e ha fondato un’associazione, gli Amici di Marco, che in questi anni ha realizzato opere per portare sostegno a pazienti bambini e per il territorio. "Se qualcuno mi chiedesse che cosa significhi per me il coraggio, io risponderei raccontando questa storia" ha dichiarato il sindaco Alan Fabbri durante la cerimonia di intitolazione. "Nella memoria di Marco Galan – ha aggiunto il sindaco – rivivono la sua toccante vicenda umana, la forza di chi gli ha voluto, e gli vuole, bene, il ricordo delle sue grandi capacità tecniche e di 23 anni di servizio. Di questa memoria abbiamo voluto, d’intesa con i vigili del fuoco, che ringrazio, lasciare traccia perenne: e l’intitolazione di oggi ne è l’esempio".

Un gravissimo infortunio lo ha colto durante il servizio, dal quale non si è più ripreso, in quel maledetto 26 luglio del 2006. "Il nostro pensiero oggi – prosegue Fabbri – giunge a mamma Laura, che è qui con noi e che omaggio a nome della città. Lei e il papà Antonio, scomparso nel 2019, sono stati e sono l’esempio dell’amore genitoriale: hanno coperto di affetto Marco, si sono presi cura di lui, hanno coinvolto un gruppo di amici nel sostegno anche alle associazioni del territorio e nella sensibilizzazione. Marco, anche dopo la tragica scomparsa, continua oggi a vivere nell’attività di persone straordinarie che gli sono state a fianco. Il loro impegno prosegue, dimostrando come si possa trasformare anche la più drammatica delle vicende in spinta a reagire, in forza per diffondere il bene, a beneficio di chi vive situazioni difficili".