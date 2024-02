Una rotonda e due ponti, l’idrovora cambia il paese

Una nuova rotatoria sulla strada provinciale che collega Bondeno a Stellata in prossimità dello stabilimento Ursa, due nuovi ponti di cui uno che attraverserà il canale Cavalletta e l’altro a Stellata in prossimità dell’impianto, poi ancora nuove discese per accedere alla ciclabile di destra Po: sono questi solo alcuni degli interventi che saranno realizzati all’interno del grande cantiere del Nuovo impianto idrovoro Cavaliera. I lavori sono iniziati da alcuni giorni. Venerdì sono stati illustrati alla Sala 2000 alla cittadinanza dal Consorzio di Bonifica Burana. Il progetto, che spicca nel contesto nazionale, è stato finanziato per 68.182.614 euro, da P.N.R.R., Italia Domani Piano di Ripresa e Resilienza, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito degli interventi di miglioramento del sistema Irriguo e di scolo del Bacino Burana-Po di Volano. In due anni, tra Bondeno e Stellata, transiteranno circa 6 mila mezzi pesanti per spostare terra e trasportare pompe per realizzare la Cavaliera. La viabilità è fondamentale. "Il nuovo impianto Cavaliera prevede cinque cantieri nello stesso luogo – conferma Claudio Battaglia del Consorzio di Bonifica Burana -. E’ inevitabile che qualche disagio ci sarà, ma si cercherà di limitarli al massimo. I lavori devono finire tutti massimo entro il febbraio 2026. Ci sarà, e già si incomincia a notare, un certo movimento di mezzi. Tutto sarà fatto in massima sicurezza senza intralciare i lavori e senza dover utilizzare un’unica strada per mezzi e persone che vanno nelle aziende agricole e sugli argini". Le località interessate sono Stellata, la zona del Crociale e di Malcantone: è qui infatti che si concentrano i lavori e i cantieri. Venerdì alla Sala 2000, la cittadinanza ha chiesto chiarimenti in merito ai servizi: lo spostamento necessario di tralicci dell’energia elettrica, delle condotte dell’acqua, la possibile viabilità alternativa anche della ciclovia Vento. Dai vertici del Consorzio sono arrivate le rassicurazioni. Le condotte saranno interne e potenziate, i servizi di luce e acqua sempre garantiti. Dall’incontro è arrivata anche una conferma: "Non solo l’attuale impianto delle Pilastresi continuerà a funzionare e sarà mantenuto efficiente ma sarà potenziato – hanno spiegato - sono in corso infatti lavori di elettrificazione per 5, 6 milioni di euro. Il nuovo impianto Cavaliera in fase di costruzione infatti è in supporto". Un impianto idraulico che saprà scrivere, tra irrigazione dei campi e sicurezza idraulica nei momenti di piena, la vita e l’economia di chi abita queste terre di pianura e di fiumi. Lo snodo idraulico Cavaliera è un’infrastruttura strategica non solo per far fronte alla siccità ma anche per la sicurezza del territorio.

Claudia Fortini