Una scatola nera nel motore. Salvagente per gli artigiani. Ma è allarme per i camion

Nadia Bonifazi è la responsabile di Cna Fita, l’unione degli autotrasportatori. E’ preoccupata. "Anche quest’anno per gli euro 5 diesel è stata concessa l’ennesima deroga, potranno circolare. Ma non credo si andrà avanti con queste deroghe ad oltranza. Il prossimo anno, quando scatteranno le misure antismog, camion del valore di 150mila euro dovranno fermarsi. Un danno enorme per questi imprenditori, per un settore". Bonifazi, con il presidente della categoria Giorgio Poltronieri, chiede vengano introdotti incentivi. "Questa potrebbe essere una soluzione, una boccata d’ossigeno. Ma è necessario chiarire, che si capisca bene che questi incentivi non possono essere legati alla conversione all’elettrico. Per i camion, per alcuni camion, questa trazione non è ancora la strada percorribile, semplicemente non funziona".

La responsabile di Cna Fita mette poi in luce un altro aspetto. "La differenza tra euro 5 ed euro 6 per quanto riguarda le emissioni nell’ambiente è veramente minima – precisa –. Siamo i primi a manifestare attenzione per l’ambiente, a chiedere misure contro l’inquinamento. E’ un tema, una battaglia che interessa tutti. Ma non dobbiamo buttare il bambino con l’acqua sporca. Ripeto fermare i camion è una mazzata da centinaia di migliaia di euro. Sono indicazioni che arrivano dall’Europa, ma vanno portate avanti con buon senso, tutelando le imprese, chi lavora ogni giorno, i sacrifici di una vita".

Ipotesi, idee. Un’altra è quella dei carburanti Hvo (olio vegetale idrotrattato) alternativa al diesel fossile, prodotta da materie prime rinnovabili come oli vegetali e grassi animali, trasformate tramite idrotrattamento. Ma anche qui bisogna muoversi con cautela. "Hanno un costo superiore ai normali carburanti, è necessario se si vogliono incentivarli, calmierare i prezzi".

C’è poi un’altra questione aperta, riguarda i tanti artigiani (impiantisti, idraulici, elettricisti) che usano furgoni euro 4. Per loro c’è un salvagente. Si chiama Move-In. E’ un servizio regionale che consente ai veicoli soggetti a limitazioni di circolare entro soglie chilometriche annuali. "Come funziona? Lo spiego subito. Bisogna acquistare una black box che viene collocata nel mezzo. Il costo, per il primo anno, si aggira tra i 50 e i 60 euro. Gli artigiani che aderiscono a Move-In hanno una soglia tra i 2.000 e i 3.000 chilometri all’anno che è consentito loro percorrere. Il servizio è attivo in Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto. L’obiettivo è quello di offrire uno strumento equo per la mobilità anche a chi non può sostituire i veicoli per i quali sono previste restrizioni alla circolazione, la scatola nera misura i chilometri". Paolo Cavicchi è l’unico elettrauto della nostra provincia ad installarla. "Sono venuti artigiani anche dal Veneto, così possono continuare a lavorare, senza rottamare il loro furgone".

Mario Bovenzi