Una scintilla. E’ la luce dei Diamanti

di Francesco Franchella

L’ispirazione parte da una scintilla. Un impulso in grado di stimolare il processo creativo, che può sfociare in un romanzo, una melodia, un dipinto. Così se anche i capolavori rinascimentali della mostra di Palazzo dei Diamanti sono nati da un simile impulso, la scelta di iniziare la performance di videomapping con una scintilla sembra tra le più azzeccate. Un barlume luminoso scocca da uno dei diamanti del bugnato e si propaga in tutte le direzioni sotto gli occhi di centinaia di persone. Gigantografie di luce, proiettate dai palazzi di fronte si alternano mimando il succedersi delle opere di Ercole de’ Roberti e Lorenzo Costa, presenti al Palazzo dei Diamanti. A dialogare con loro, anche la proiezione delle opere di Mazzolino, Ortolano, Cosmè Tura, Mantegna, Antonio da Crevalcore, Perugino, Francesco Francia. È con questo spettacolo di videomapping (realizzato sulla mappatura degli oltre 8mila ‘diamanti’ del bugnato) che, ieri sera, dalle 20, hanno preso vita le due facciate del palazzo. A firmare la realizzazione del progetto video artistico ‘La luce del Diamante’ sono i visual artist Andrea Bernabini e Sara Caliumi, con il music designer Davide Lavia. Per la realizzazione, sono stati necessari 8 proiettori. Le proiezioni del videomapping continueranno oggi dalle 18.30 a mezzanotte e domani dalle 19 sempre fino a mezzanotte, ogni 15 minuti. La mostra apre eccezionalmente fino alle 23 (con ultimo accesso alle 22,15). Poiché l’ingresso principale è interessato dalla performance videoartistica, negli orari delle proiezioni si può accedere agli spazi espositivi dalla caffetteria di Palazzo dei Diamanti. La partnership unisce il Comune, Ferrara Tua, la Fondazione Ferrara Arte, la Fondazione Estense e l’Università di Ferrara, con sponsor Quisisana, E-on, Naturhouse, Txt, Digital Neon, Bonifiche Ferraresi, Dondi Multistore, Sipro, Hera, Emporio San Lorenzo, Hera Luce, Dinamica Media e InFerrara.