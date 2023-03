Una ’sconfitta’ che Ferrara non meritava

Nicola Bianchi

Ricordo ancora quando papà mi portava le prime volte al palazzetto: avevo 12 anni, vivevo di pallacanestro, e andavo pazzo per quel pivottone con il numero 15 sulla canotta griffata Cercom: Marty Embry. Ragazzi, che giocatore. In campo c’erano Stivrins, capitan Magri, Coppo, Binotto e l’idolo dei tifosi Emil Mikula. Il palasport e la città intera trasudavano basket, quando non riuscivi a prendere il biglietto o la squadra giocava in trasferta, tutti appiccicati alla radiolina per non perdersi un istante di ’Basket minuto per minuto’. Oggi, su oltre 30 anni di gloriosa storia cestistica cittadina, ciò che resta sono le macerie.

A pagina 3