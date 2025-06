Una scultura donata dal Rotary

Si chiama ‘Stormo’ ed è il dono che il Rotary Club di Cento ha fatto alla città, una scultura in in bronzo realizzata dall’artista centese Salvatore Amelio che va ad arricchire la rotonda tra via Santa Liberata e via Bologna, ricordano la figura di Paul Herris e quanto fa per la comunità questo club creato da lui 120 anni fa. Con un momento in Sala Zarri, il Rotary di Cento con il suo presidente Gilberto Galantini e il socio Giorgio Garimberti, il governatore di distretto Rotary 2072 Alberto Azzolini, il sindaco di Cento Edoardo Accorsi e l’artista Amelio, hanno presentato alla città quest’opera. "Il Rotary ne fa dono a tutta la comunità portando a compimento un sogno che finalmente si realizza – hanno aperto Galantini e Garimberti –, ricordiamo così la figura storica di Paul Herris, ma anche le azioni benefiche del Rotary". Poi il sindaco. "Non possiamo che essere lieti di ricevere in dono un’opera d’arte, soprattutto quando si tratta di un artista centese che ben conosciamo e stimiamo – ha detto Edoardo Accorsi – Questo gesto rappresenta, senza dubbio, un ulteriore elemento di valore, per almeno due motivi: l’arte e la cultura diventano accessibili a tutti soprattutto in una rotonda che è ingresso a una città e si trasmette il messaggio chiaro e potente che la cultura è al centro della nostra comunità. In secondo luogo, quest’opera evoca valori importanti che il Rotary e la sua fondazione continuano a promuovere con grande coerenza: l’amicizia, il servizio, l’impegno verso il bene comune".

Il Governatore ha parlato della figura di Paul Harris ma ha anche spiegato ancor di più l’impegno del Club per la comunità. "Un’associazione di persone, diverse per professione e provenienza, unite dal desiderio di servire la comunità – le parole di Azzolini – L’opera collocata alle porte di Cento rappresenta proprio questo: amicizia e servizio. Ogni volta che la vedremo, sarà un invito a riflettere sul nostro impegno verso la comunità. Un altro concetto a me caro è quello della “restituzione”. Siamo fortunati ad essere nati qui, in un contesto ricco di opportunità. Non tutti lo sono".

Laura Guerra