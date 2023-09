’Una sera... a teatro’ con ’Note dal Fiume’

Un evento speciale è in programma domani alle 20.30 al teatro ‘Rolando Ricci’ di Goro, che ospiterà lo spettacolo ‘Una sera a... Teatro’, portato in scena dalla compagnia musicale ‘Note del Fiume’. L’iniziativa, finanziata da BancAdria, realizzata in collaborazione con la Proloco di Goro e patrocinata dal Comune di Goro, intende far risaltare cultura e tradizione locale attraverso poesia e musica. Si potranno apprezzare le poesie di Elisa Cappelli, un talento locale nel mondo della poesia.