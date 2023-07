Una sera con il mio amico Muti "Il maestro, un delirio di applausi"

Una serata con Riccardo Muti. Giunge infine la grande serata e mi appresto ancora una volta a incontrare l’amico di una vita, Riccardo Muti che suonerà con l’Orchestra Cherubini al Teatro Comunale di Ferrara. L’appuntamento è alle 19.30 nel suo camerino. Sono accompagnato da Dario Favretti con il quale ho avuto a Firenze esperienze comuni, tra le quali l’amicizia e l’insegnamento in Facoltà con il suo maestro e mio collega Terni. Il rito si ripete: la porta si socchiude e mi si sussurra di entrare. Riccardo, riconoscendomi, mi elogia per la mia allure alla quale rispondo con altrettanta partecipazione per la sua. Partono a raffica i ricordi. Dal 1967 anno della nostra conoscenza a una tappa fondamentale quale fu il 1969 anno in cui entrambi ci sposammo, lui con Cristina io con Vittoria con la festa finale offerta da Patricia Volterra nel suo giardino a Bellosguardo di Firenze dove eravamo ospitati. Alla richiesta di firmarmi il programma Muti risponde con un diniego e un rimprovero: "Non ti ricordi che sono scaramantico? E che foto, abbracci, dediche si possono avere solo a programma terminato?". Accetto di buon grado la reprimenda e gli chiedo se posso portare con me Irina e Valentina le due bravissime ragazze ucraine che rendono meno triste e più sopportabile il declino della “terzaquarta età”. Mi risponde che gli amici degli amici sono benvenuti nella cerchia dei valori. Comincia il concerto e dal palco in cui ci hanno sistemato il colpo d’occhio è imponente. Più di 180 suonatori tra le nuove leve e quelle ormai storiche degli inizi quando 20 anni fa venne fondata da Muti la Cherubini. La tensione è massima. Entra il maestro accompagnato da un applauso che sembra non finire più. Poi il silenzio. Il silenzio che accompagna la rivelazione che la musica esprime. Il gesto lieve e tuttavia fondante del maestro a cui quel gesto lieve ma precisissimo serve per estrarre la verità dalla musica. Nell’intervallo si ripete la cerimonia dei saluti che consiste nel riconoscere chi è necessario salutare (talvolta ossequiare) e a chi concedere il saluto o il sorriso. Nel palco delle autorità siede la rettrice dell’Università di Ferrara con la figlia e l’assessore alla cultura a cui rivolgo ampi sorrisi e saluti. Il crescendo del Bolero di Ravel chiude tra un delirio di applausi così come era stata salutata con altrettanto entusiasmo la performance del violoncellista Támas Varga. Muti allora si rivolge al pubblico e invita a proteggere e a difendere la cultura soprattutto quella musicale italiana non seconda a nessuna anche tra quelle ritenute all’apice della storia della musica. Salve di applausi (ma fino a quando sarà difesa o capita questa tesi dagli entusiasti spettatori?). Si arriva al momento cruciale dell’incontro con il Maestro e con la distribuzione di selfie, dediche, presentazioni. Guidati dal nostro Favretti attraversiamo il palco mentre i giovani musicisti stanno sfollando e aspettano privilegiati la foto con il Maestro che mi strizza l’occhio e mi invita in camerino con le ragazze. Fosse facile… La folla preme e mentre affidiamo il telefono a una ragazza dell’orchestra per la foto irrompe l’assessore alla cultura che reclama lui il telefono e sbaglia del tutto inquadratura tagliando il viso alle due ragazze poi, sempre più frettoloso, spinge la rettrice in camerino e solennemente porge le scuse di Sgarbi che non ha potuto presenziare alla serata chiamandolo Vittorio a cui Muti risponde chiedendo se si tratta di Vittorio Emanuele III o di altri personaggi famosi. Gli dico che Vittoria ed io abbiamo un regalo per Cristina la raccoglitrice di burattini: una culla di legno dipinta con storie di burattini poi rinnovando i nostri affetti porgo il programma che così viene dedicato: "A Gianni e Vittoria con Amore fraterno e ammirazione!". Termina così una serata memorabile che nel lasso di tempo che mi sarà concesso rimarrà non solo nel ricordo ma nella preziosità degli affetti.

Gianni Venturi