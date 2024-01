Una serata da ‘Blues Brothers’ allo Spirito

"Vogliamo creare musica e fare serate. Partiamo allo Spirito, la nostra casa da ormai dieci anni, per concerti ed eventi culturali, ma in due occasioni andremo in trasferta". Con queste parole il direttore artistico del Gruppo dei 10, Alessandro Mistri, ha introdotto la nuova stagione di Tutte le Direzioni in Winter&Springtime, organizzata da Il Gruppo dei 10 con qualche novità e collaborazione in più, nella location del ristorante lo Spirito di Vigarano Mainarda. Il programma inizia inserendosi pienamente nell’attualità musicale: quest’anno, infatti, il Festival di Sanremo (dal 6 al 10 febbraio) sarà anticipato da ‘Sanremo Spin-Off’, concerto di Franco Fasano & Max Tagliata, che si terrà il 2 febbraio allo Spirito.

Il duo ripercorrerà il meglio dei 73 anni del festival della canzone italiana, con una selezione ponderata dei più grandi successi, che, partecipando a Sanremo, non sono riusciti a vincerlo. Il pubblico giocherà la sua parte di ‘Giuria popolare’, votando il miglior brano tra quelli suonati. Sabato 17 febbraio, invece, ci si sposta in centro a Ferrara, per una serata di beneficenza organizzata dall’associazione per la Lotta alla Talassemia ‘Rino Vullo’ in collaborazione con il Gruppo dei 10. L’evento, a ingresso gratuito con la possibilità di lasciare un’offerta per l’associazione Rino Vullo, ha il titolo di ‘Jimmy is here’ e vedrà la band ferrarese Roaring Twenties Jazz Band e il Sandro Gibellini Organ Trio omaggiare Jimmy Villotti, chitarrista e musicista bolognese scomparso lo scorso dicembre, che ha suonato con Dalla, Guccini e Morandi, di cui era grande amico.

Il 24 febbraio si ritorna allo Spirito, per un concerto targato Blues Brothers, con i Lou Marini & The Italian Groovers. Lou Marini infatti è noto per essere stato il sassofonista di John Belushi e Dan Aykroyd, ovvero i Blues Brothers. L’evento sarà anticipato dalla presentazione del libro ‘Moderno sarà lei’ (Signs Book 2023), di Gianluigi Paragone, ’ex 5 Stelle e fondatore di Italexit. Il cartellone prosegue il 9 marzo, con il Gianni Cazzola Hammond Trio nel concerto The Great Swing Night, mentre l’arrivo della primavera verrà celebrato in matinée (a pranzo), il 24 marzo, con la presenza allo Spirito di Champian Fulton, direttamente dagli Stati Uniti.

Nel 2019, Fulton è stata nominata pianista e cantante del 2019 dalla rivista Hot House. Il 5 aprile è dedicato al ricordo di Ferrara Radio Centrale, con la serata ‘Peccato Vinile Special Edition. Radio Ferrara Centrale is back!’. La rassegna prosegue il 27 aprile con il concerto Essentially Ellington. April 29th Duke Ellington 125th Birthday, del gruppo Mmq. Il 30 aprile, invece, il Gruppo dei 10, il Conservatorio Frescobaldi e il Jazz Club si ritroveranno tutti al Torrione San Giovanni di Ferrara, per celebrare la Giornata Internazionale del Jazz, ripercorrendo la storia del jazz ferrarese, con la Roaring Twenties Jazz Band, Wilco Jazz Trio e gli Zappa Sensations. Durante la serata verrà assegnata la borsa di studio borsa di studio intitolata a Emanuele Rossi. "Una giornata forse unica – dice il presidente del Jazz Club, Federico D’Anneo –. Per festeggiare i 25 anni del Torrione San Giovanni non potevamo non coinvolgere il Gruppo dei 10 e Alessandro Mistri, insieme al Consevatorio, che rappresenta il futuro del jazz". Venerdì 17 maggio, il Gruppo dei 10 torna allo Spirito di Vigarano con Hugo Aisemberg (pianoforte) e la figlia Aloisa Aisemberg (voce). L’evento sarà anche l’occasione per presentare Piazzolla secondo Aisemberg (edizioni DNA 2018), con il musicologo Stefano Zenni.